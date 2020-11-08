ذوو الهمم يسحبون 20 ألف كراسة شروط لوحدات الإسكان الاجتماعي خلال أسبوع

20 ألف كراسة شروط، هي حصيلة الأسبوع الأول من طرح 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، فى عدد من المدن الجديدة، والمخصصة للراغبين في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لـ"الوطن"، إنه يتم شراء كراسة الشروط المتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

مشيرة إلى أنه تم في الأسبوع الأول للحجز، والذي تم تخصيصه لذوى الاحتياجات الخاصة فقط، سُحبت أكثر من 20 ألف كراسة شروط.

وأشارت "عبد الحميد" إلى أن الأسبوع الثاني للحجز سيبدأ غدًا الاثنين 9 نوفمبر، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك حتى يوم الاثنين 7 ديسمبر 2020، على أن يتم تسليم الوحدات خلال 36 شهرًا.

شروط الحصول على الوحدة:

- أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصري الجنسية.

- ألا تقل سنه عن 21 عاماً ولا تزيد عن 50 عاماً فى تاريخ نهاية الإعلان.

- يكون الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى 1500 جنيه.

- أن يكون المتقدم من مُنخفضى الدخل، ولا يزيد صافى دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنوياً للأسرة (ما يُعادل 6 آلاف جنيه شهرياً)، وعن 54 ألف جنيه سنوياً للأعزب (ما يُعادل 4500 جنيه شهرياً).

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة، أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان، أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

- يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.