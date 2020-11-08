بعد توقعات سقوط أمطار كثيفة.. 6 تعليمات من محافظة الإسكندرية للمواطنين

أهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين وأهالي الإسكندرية، توخي الحذر ‏واتباع التعليمات للحفاظ علي سلامتهم عند تساقط الأمطار بغزارة، بعد وصول خرائط الطقس.

وقالت المحافظة في بيان لها، إنه بناءً على المواعيد المتوقعة لسقوط الأمطار، الواردة من الهيئة العامة للأرصاد، وخرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والري، التي تؤكد وجود تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة بعدد من المناطق، وهي كالآتي: "في الفترة من الساعة 2 ظهراً إلى 3 عصرا، سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة على أحياء مركز ومدينة برج العرب والعجمي، وكثافة متوسطة إلي خفيفة بباقي المناطق، وفي الفترة من 4 عصرا إلي 7 مساءً، سقوط أمطار غزيرة إلي متوسطة علي أحياء المنتزة أول والمنتزة ثان وشرق، وكثافة متوسطة إلي خفيفة باقي المناطق، ومن الساعة 8 إلى 10 مساءً، تشير إلي احتمالات كثافة متوسطة للأمطار علي مناطق المنتزة أول والمنتزة ثان، نهيب بالمواطنين بتلك المناطق توخي الحذر، ‏واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:

1- تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

2- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

3- عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

4- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة في أثناء حدوث البرق.

5- عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية في ‏أثناء حدوث البرق؛ تجنبا لخطر الصعق.

6- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.