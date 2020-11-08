رئيس "القابضة للمياه" يتفقد شوارع الإسكندرية بعد موجة الطقس السيئ

زار المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، شوارع الإسكندرية، التي شهدت غرقا وقت تساقط المياه، اليوم، بعد موجه الطقس السيئ التي اجتاحت المحافظة، وتسببت في غرق الكثير من شوارع المدينة الساحلية وتعطل حركة المرور.

وتفقد "رسلان" كورنيش المدينة الساحلية، بداية من طريق المنتزه وصولا إلي بحري، ثم زيارة عددا من المناطق الجانبية والشوارع الرئيسية في منطقة ميامي وسيدي بشر وشرقا، الذي كان له النصيب الأكبر في الغرق، بسبب تساقط الأمطار بشدة.

كما زار المهندس ممدوح رسلان، عمال الصرف الصحي ومراكز سيارات الشفط لسحب المياه المتمركزة في شوارع المدينة أو البؤر الساخنة منها، التي تتدخل للتعامل الفوري مع أي تجمعات.

وحرص رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، على زيارة المناطق السكانية وعزب المنتزه التي شهدت التجمعات؛ للتأكد من سحب المياه في الشوارع الرئيسية والجانبية.

ورافق رئيس الشركة القابضة اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، والمهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب، للتأكد من نظافة جميع الشوارع في المدينة.

وأكد اللواء محمود نافع، التعامل مع جميع الشوارع الرئيسية، وتنظيف تجمعات المياه كافة من الشوارع الرئيسية، بعد تساقط الأمطار بغزارة علي مدار أمس بكميات كبيرة.

وأضاف "نافع" لـ"الوطن" أن عمال الصرف الصحي في الشوارع منذ 48 ساعة وأكثر، وتم التعامل الفوري والسريع مع المياه، من خلال سيارات السحب والشفط، وتسليك الشنانيش، والدفع بمعدات الشركة كافة من سيارات السيول.

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي، أن كمية الأمطار التي تساقطت على المدينة كانت أكبر من الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي في المحافظة، وفي وقت قصير وبكميات كبيرة، بالإضافة إلي التواجد الكثيف للسيارات في الشوارع.

واجتاحت مدينة الإسكندرية، مساء أمس، أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول، بالإضافة إلى أصوات الرعد والبرق في السماء، التي تسببت في غرق الشوارع، منها منطقة "وادي القمر"، غرب المدينة الساحلية، ومناطق شرق المدينة، منها "ميامي، وفيكتوريا، و"سيدي بش"، بالإضافة إلى غلق طريق الكورنيش.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن كمية مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة، فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي المتهالكة على مدار السنين ومحطات الرفع.

وقرر المحافظ تعطيل الدراسة اليوم الأحد، نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية، في ضوء التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والري.