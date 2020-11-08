من الثانية ظهرا حتى 10 مساءً.. توقعات بسقوط أمطار غزيرة في الإسكندرية

أعلنت غرفة عمليات التعامل مع الأمطار في الإسكندرية، توقعات تساقط الأمطار بكثافة غزيرة اليوم، على الرغم من تحسن الطقس في الصباح؛ إذ من المتوقع أن تضرب الأمطار المدينة كما حدث بالأمس، وتسببت في غرق شوارع واحتجاز مياه الأمطار للسيارات وتعطل الحركة المرورية.

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، وقراءة الخرائط الخاصة بالأرصاد، من المتوقع أن تبدأ الأمطار بكثافة غزيرة من الساعة 2 إلى 3 عصرا، من مناطق غرب الإسكندرية، ثم تصل إلي الشرق والمنتزه أول وثان في الساعة 4 عصرا وحتى 7 مساءً، علي أن تهدأ ساعة وتعاود السقوط بكثافة عالية وغزيرة في الساعه 8 مساءً حتى 10 مساءً.

واجتاحت مدينة الإسكندرية، مساء أمس، أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول، بالإضافة إلى أصوات الرعد والبرق في السماء، التي تسببت في غرق الشوارع، ومنها منطقة "وادي القمر"، غرب المدينة الساحلية، ومناطق شرق المدينة، منها: "ميامي، وفيكتوريا"، وسيدي بشر"، بالإضافة إلى غلق طريق الكورنيش.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن كمية مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة، فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي المتهالكة على مدار السنين ومحطات الرفع.

وقرر المحافظ تعطيل الدراسة اليوم الأحد، نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية، في ضوء التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والري.