للحفاظ على سلامة أسرتك.. 4 نصائح للتعامل مع مصادر الكهرباء

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، 4 نصائح يجب أن يتبعها المواطن للحفاظ على سلامة أسرته.

وتستعرض "الوطن" هذه النصائح كالتالي:

1- ضع أغطية السلامة على جميع المقابس التى يمكن للأطفال الوصول إليها.

2- تبديل المقابس الجدارية التالفة.

3- تأكد من أن جميع الدوائر الموجودة بالقرب من مصادر المياه قد تم تأمينها بقواطع أرضية.

4- تأكد من أن القدرة الكهربائية لجميع المصابيح مناسبة للتركيبات، وأنها تعمل بشكل سليم.

طوارئ بشركات الكهرباء

من جانبه، قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن فرق الطوارئ والصيانة بكافة الشركات التابعة لقطاع الكهرباء تتابع على مدار 24 ساعة وجود أي شكاوى أو أعطال أو انقطاعات بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، حيث يتم على الفور اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى.

مركز التحكم القومي يتابع حالة الشبكة القومية

وتابع "حمزة" أن مركز التحكم القومي يتابع حالة الشبكة القومية للكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، سواء من الدوائر الرئيسية أو الدوائر البديلة، ويتم أحيانًا فصل بعض مهمات الكهرباء أثناء سوء الأحوال الجوية حرصًا على سلامة المواطنين.

وأوضح "حمزة"، أن جميع قنوات التواصل مفتوحة باستمرار على مدار اليوم مع الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، لتلقي أي شكاوى، كما توجد غرف عمليات لمتابعة الموقف أولًا بأول.

الاتصال بالخط الساخن في حال وجود أعطال

وأكد "حمزة" على الاتصال بالخط الساخن على الرقم (121) سواء من التليفون الأرضي أو المحمول على مدار 24 ساعة في حالة وجود أي أعطال، مع عدم الاقتراب من المهمات الكهربية.

أسعار شرائح الكهرباء العام المالي الجديد

- الشريحة الأولى:

من صفر إلى 50 كيلووات.. 38 قرشًا بدلًا من 30 قرشاً.

- الشريحة الثانية:

من 51 إلى 100 كيلووات.. 48 قرشا بدلاً 40 قرشاً.

- الشريحة الثالثة

من صفر حتى 200 كيلووات.. 65 قرشاً بدلاً من 50 قرشاً.

- الشريحة الرابعة

من 201 إلى 350 كيلووات.. 96 قرشاً بدلاً من 82 قرشاً.

- الشريحة الخامسة

من 351 إلى 650 كيلووات.. 118 قرشاً بدلاً من 100 قرش.

- الشريحة السادسة

من651 إلى ألف كيلووات.. 140 قرشاً.

- الشريحة السابعة

من صفر إلى أقل من 1000 كيلووات لا يحصلون على دعم (118 قرشاً).

- من صفر لأكثر من 1000.. 145 قرشاً.