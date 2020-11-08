روشتة مواجهة كورونا للعاملين بالأماكن المغلقة: افتحوا الشبابيك

"الموظفون في الأماكن المغلقة أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد"، هكذا صرحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم، مؤكدة أن العاملين في الأماكن المغلقة من 6 لـ8 ساعات متواصلة، تكون فرص إصابتهم بالفيروس أعلى من العاملين في الأماكن المفتوحة كالفلاح أو السائق.

وأوضح أساتذة المناعة ومكافحة العدوى، أن سبب زيادة معدل الإصابات للعاملين في الأماكن المغلقة عن غيرهم، يتمثل في عدم اتباع الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة من قبل، رغم وجود اختلاط وتزاحم، الأمر الذي يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى عن غيرهم.

وقال محمود الأنصاري، استشاري أول المناعة والكائنات الدقيقة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن زيادة معدل إصابة الموظفين بفيروس كورونا أمر طبيعي في حال وجودهم بأماكن مغلقة بدون أي تهوية، مشيراً إلى ضرورة التفرقة بين الأماكن المغلقة جيدة التهوية وعديمة التهوية، فالأولى لا خوف على العاملين فيها، أما وجود عدد كبير في غرفة أو مكتب بدون تهوية أمر ينذر بكارثة كبيرة، على حد قوله.

وأوضح "الأنصاري" أن الأماكن المغلقة عديمة التهوية التي يعتمد فيها الموظفون على التكييفات والمراوح تمثل أزمة لأنها تسمح بوجود "الناشر الخارق" الذي يعني في علم الفيروسات الشخص الحامل للفيروس ولا تظهر عليه أي أعراض وفي الوقت نفسه ينشره للبيئة المحيطة به بدون أن يشعر، لافتاً إلى أن وجود الناشر الخارق في مكان مغلق يستطيع نقل الفيروس لنحو 70 شخصا حوله.

وتابع استشاري المناعة: "دائماً نحذر من إغلاق الأماكن لأنها بتكون بيئة سهلة لنشر الفيروس، فشخص واحد ممكن ينقل لـ70، وكل واحد منهم هينقل لـ70 غيرهم وهكذا، وبالتالي هنلاقي معدلات الإصابة زادت تاني، وللأسف ده اللي حصل في بعض دول العالم كألمانيا وإنجلترا والبرازيل، والمعدلات عندهم زادت واضطروا لإغلاق البلاد مجددًا".

وشدد على ضرورة التزام الموظفين بتهوية الأماكن التي يعملون بها من خلال فتح الشبابيك والأبواب لتجديد الهواء الموجود في المكان، وخصوصاً في موسم الشتاء، موضحاً أن عدم اتباع الإجراءات الاحترازية يزيد معدل الإصابة 5 أضعاف عن المعدل الطبيعي.

وقال أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إنه لابد من التزام الموظفين بالإجراءات الاحترازية، وخصوصاً الذين يضطرون للتعامل مع جماهير، من ارتداء الكمامة طوال فترة عملهم، والتباعد الاجتماعي بين الزميل وزميله أو العميل، بجانب عدم ملامسة العين تماماً، وفي حالة تبادل أوراق أو أدوات في العمل لابد من غسل الأيدي باستمرار.

ويشير "الحداد" إلى ضرورة تهوية المكان بقدر الإمكان من خلال فتح الشبابيك، لأن حركة الهواء من الممكن أن تبعد الفيروس عن الشخص، على حد قوله.