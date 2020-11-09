5 قواعد للحياة تعلمها المشاهد من "الدكتور رفعت" في "ما وراء الطبيعة"

تصدر مسلسل "ماوراء الطبيعة" محركات البحث على "جوجل"، وذلك بمجرد بدء عرض حلقاته على إحدى المنصات الإلكترونية.

والمسلسل من إخراج عمرو سلامة، ومن بطولة أحمد أمين، الذي قدم شخصية الدكتور "رفعت"، وحرص طوال أحداث المسلسل على تقديم نصائح وقواعد للمشاهد، أبرزها:-

1- كل محاولات الهروب من الاستدعاءات الرسمية تبوء بالفشل.

2- الطاقة ما بتنتهيش ولا بتيجي من العدم.

3- لما بنعمل مسافة مع حاجات خايفين نخسرها بنخسرها.

4- من شابه خاله فما ظلم.

5- الطبيعة ماشية بأن 1 + 1 بيساوي 2، أسباب تؤدي إلى نتائج، ولا يوجد ما يُسمي بـ"ما وراء الطبيعة".

"ما وراء الطبيعة" مسلسل رعب غموض إثارة، من إنتاج سنة 2020، إخراج عمرو سلامة، ومن تأليف الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، ومن إنتاج محمد حفظي ونتفليكس، ويقوم بالبطولة أحمد أمين، ورزان جمال، وسماء إبراهيم، وآية سماحة.

والمسلسل مقتبس عن سلسلة روايات للكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق عن طبيب تصبح كل قناعاته العلمية فجأة محل تساؤل، وبيعت من تلك الكتب التي لاقت الاستحسان أكثر من 15 مليون نسخة.

وتبدأ القصّة عام 1969 حين يدخل "رفعت إسماعيل" الأربعينيّات من عمره، ويبدأ في التعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة، وتصحب رفعت إسماعيل في عالم "ما وراء الطبيعة" ماجي زميلته السابقة خلال الجامعة، حيث يحاولان إنقاذ أحبائهم من الخطر الهائل الذي يحيط بهم.

ويُعرض الملسل علي المنصة العالمية "نتفليكس" صاحبة العرض الأولى أحد أبرز العوامل لنجاح العمل؛ إذ وفرت العديد من المقومات لتخرج بالعمل الدرامي عالميا من بينها الترجمة بأكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم، كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.