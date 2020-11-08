مرشحو الجمالية يتركون صراع الانتخابات لوداع منافسهم الراحل حيدر بغدادي

شهدت مراسم جنازة حيدر بغدادي، النائب الأسبق والمرشح عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر، في انتخابات مجلس النواب 2020، لافتة إنسانية من عدد من المرشحين بالدائرة، والذين تركوا متابعة موقفهم في اليوم الثاني من العملية الانتخابية، ووقفوا إلى جانب جثمان حيدر بغدادي، لوداعه.

وكان من أبرز الحضور من المرشحين، النائب الحالي هاني مرجان، وأحمد كامل الحاميدي، ومحمد المنصوري، ومحسن عطية.

وتوفي حيدر بغدادي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل منزله، بعدما انتهى اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وشيع المئات من أهالي منشأة ناصر والجمالية ومحبي حيدر بغدادي، جثمان الفقيد من جامع برقوق بمنطقة منشأة ناصر، حتى دفنه في مقابر العائلة بالغفير بمنطقة قايتباي.

وأقيمت صلاة الجنازة بجامع برقوق، عقب صلاة الظهر، وسط حضور كبير وحزن خيم على جميع المشيعيين.

وقال مختار البغدادي، شقيق حيدر بغدادي، إن سبب الوفاة أزمة قلبية مفاجئة عقب وصوله إلى منزله بمنشأة ناصر، في نهاية اليوم الأول من الانتخابات.

وأضاف مختار، أنه توفي على سريره بمنزله، وأنهم أحضروا طبيبا إلى المنزل في الـ3 والنصف فجرا، والذي أكد وفاته، مؤكدا أن حيدر، له تاريخ كبير، وكان واثقا من الفوز في الانتخابات الحالية.

وقال خالد حافظ مدير مكتبه والمسؤول عن حملته الانتخابية: "كان بيهزر ويضحك امبارح، وكان واثق من نفسه، ومكنش بيعاني من أي حاجة".