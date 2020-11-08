وزير النقل يجتمع بسائقي القطارات لبحث أزمة تأخير الرحلات

يجتمع الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع العمال والسائقين بمحطة مصر برمسيس، لبحث أزمة تأخر القطارات ومطالب قائدي القطارات لتذليل العواقب والعمل على انتظام الحركة بشكل كامل، بعد انتهاء قائدي القطارات من لقاء المهندس سامي عبدالتواب، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع المسافات الطويلة، بعدد من قائدي القطارات.

وطالب وزير النقل، قيادات السكة الحديد بوضع نهاية لتأخيرات حركة القطارات التي قدرت بالساعات، مع تطبيق إجراءات السلامة والأمان في تشغيل القطارات ودون الإخلال بإجراءات الأمان، مشيرا إلى أنّ جميع الركاب ليس لهم أي ذنب في تأخير القطارات، وأنّ الوزارة تعمل لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى.

وشهدت حركة القطارات على مدار الأيام القليلة الماضية ارتباكا شديد على الخطوط بالجمهورية وتأخيرات وصلت لأكثر من ساعتين و5 ساعات بالخطوط، حيث استغرقت الرحلة على الخط القاهرة - الإسكندرية فترات وصلت إلى 5 ساعات في بعض الرحلات، رغم أنّه مخطط ألا تزيد عن 3 ساعات، ووصلت لأكثر من 5 ساعات بخط القاهرة ـ أسوان، حيث مخطط للرحلة 13 ساعة تقريبا لكنها تتعدى حاليا 17 ساعة فيى بعض الرحلة.

وبدأ عدد من سائقي القطارات تشغيل أجهزة التحكم الآلي في جرارات القطارات (ATC)، احتجاجا منهم على الحكم على سائق "قطار النجيلي" الذي وقع في مارس الماضى وتسبب في إصابة 13 راكبا، بالسجن لمدة 9 سنوات نتيجة إغلاقه جهاز التحكم الآلي بجرار قطاره.

وأضاف وزير النقل، أنّ الوزارة تنفذ مشروعات عملاقة بهيئة السكة الحديد، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان، وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، موضحا أنّ الهيئة تقوم بتشغيل قطارات جديدة شهريا، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين.