وزير خارجية فرنسا: نحترم الإسلام.. وسأنقل هذه الرسالة لشيخ الأزهر

كشف جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي، عن أن زيارته الحالية لمصر، هي الزيارة الـ19 كوزير بشكل عام منذ 2012، مؤكدًا العلاقة الوثيقة بينه وبين نظيره المصري سامح شكري، والذي يتحدث معه بشكل كبير على الهاتف أو الاجتماعات، موجهًا له الشكر على حسن الاستضافة.

وأضاف لودريان، في مؤتمر صحفي مشارك مع سامح شكري وزير الخارجية، أن الزيارات الكثيرة تؤكد حاجة فرنسا، إلى العلاقة الاستراتيجية والعامة القوية مع مصر، ومع كل الأزمات التي تواجهها فرنسا، وبشكل خاص الأزمات في مجال السلامة العامة.

وتابع بأن هناك تحديات كثيرة، وكان هناك تبادل أحاديث كثيرة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسامح شكري، حول الهجمات الإرهابية خلال الأسابيع الماضية في فرنسا، وكان هناك نقاشات حول الحملة ضد فرنسا والتي تنتشر في المنطقة، مشيرا إلى أن تلك الحملة "فيها تشويه لكل ما يصدر حول الرئاسة الفرنسية".

وأكد الاحترام الكبير الذي تكنه فرنسا للدين الإسلامي، وهذه الرسالة سينقلها لشيخ الأزهر الشريف: "المسلمون الفرنسيون هم جزء من فرنسا والهوية الفرنسية، وما نحاربه هو تشويه الدين والإرهاب والتطرف، وهذا ما نحاربه، وهذه المعركة لا نشنها وحدنا، لأن الإرهاب والتطرف ضد المجتمعات كلها، والمصريون يدركون ذلك تماما لأنهم عاشوا ذلك خلال تاريخهم المعاصر الحديث".

ووجه وزير الخارجية الفرنسي، التحية للقيادة المصرية على محاربة الإرهاب والتطرف خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن المحادثات تطرقت إلى الأزمات الإقليمية في ليبيا، والتطورات التي تتجه في الاتجاه الصحيح داخل ليبيا، واتفاق وقف النار، وكيفية تطبيقه، والحوار الليبي، ودور مصر في هذه التطورات والذي كان أساسيا.