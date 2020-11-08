قبل الشراء.. قارن بين "نيسان قشقاي" و"أوبل كروس لاند"

دائمًا ما يبحث عشاق السيارات عن السرعة والراحة والإمكانيات، في ظل المنافسة بين مُصنعي السيارات في العالم، حيث تأتي كل عام المفارقات والمقارنات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم.

وخلال السطور التالية، تستعرض "الوطن" مقارنة بين سيارتين، هما "نيسان قشقاي" و"أوبل كروس لاند".

نيسان قشقاي

- تضم السيارة محركًا بسعة 1200 سي سي.

- يولد قوة 117 حصان ميكانيكي.

- وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 175 كم/ساعة.

- وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم خلال 12.9 ثانية.

- وبها ناقل سرعة أوتوماتيك مزود بـ6 سرعات.

- تستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 5.6 لترات من الوقود.

- يتم تصنيع السيارة في اليابان ويتم تجميعها في بريطانيا، وتأتي السيارة بأربع فئات مختلفة التجهيزات وسعرها في السوق المصري كالآتي:

1- أتوماتيك / VISIA 2021 بسعر 365 ألف جنيه.

2- أتوماتيك / ACENTA 2021 بسعر 401 ألف جنيه.

3- أتوماتيك / TEKNA 2021 بسعر 430 ألف جنيه.

4- أتوماتيك / MIDNIGHT 2021 بسعر 439 ألف جنيه.

5- أتوماتيك / HIGHLINE 2021 بسعر 295 ألف جنيه.

أوبل كروس لاند

- تمتلك محركًا 4 سلندرات، بسعة 1199 سي سي.

- تتمتع بقدرة تبلغ 110 حصان، وبسرعة دوران تصل إلى 1500 لفة في الدقيقة الواحدة.

- تمتلك السيارة ناقل حركة من 6 سرعات، و16 صبابًا.

- تحتوي السيارة على 5 مقاعد، و5 أبواب بما في ذلك الحقيبة الخلفية لها، والتي تتسع لـ410 لترات.

- ترتفع عن الأرض بمقدار 170 مللي متر.

- تمتلك السيارة خزان وقود بسعة 45 لترًا.

- تمتلك جنوطًا رياضية ذات مقاس 17 بوصة.

- معدل حرقها للوقود 5.4 لتر فقط لقطع مسافة تصل إلى 100كم/ساعة.

- معدل تسارع السيارة من حالة الثبات وحتى 100كم/ساعة يصل إلى 11.8 ثانية.

- السرعة القصوى في العداد 200كم/ساعة.

يتم تصنيع السيارة في اليابان ويتم تجميعها في بريطانيا، وتأتي السيارة بفئتين مختلفة التجهيزات الأولى بسعر 325 ألف جنيه، والثانية بسعر 350 ألف جنيه.