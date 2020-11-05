"نيسان" تكشف عن سيارتها الجديدة بيك أب"نافارة": أكثر تقدماً وأماناً

كشفت شركة نيسان اليوم النقاب عن سيارة نيسان "نافارا الجديدة" التي توفر مستوى معززًا من الأمان والراحة ومتعة القيادة، مع الاستمرار في توفير المتانة والموثوقية وتعدد الاستخدامات.

تمثل الشاحنة الصغيرة، المعروفة باسم نيسان فرونتير في المكسيك وأمريكا الجنوبية، علامة فارقة أخرى في خطة التحول لشركة Nissan NEXT.

على مدى العقود العديدة التي انقضت منذ ظهور أول سيارة بيك أب نيسان على الطريق، استمرت نيسان "نافارا" في مرافقة العملاء وتمكينهم في العديد من جوانب حياتهم.

بناءً على أكثر من 80 عامًا من تراث نيسان بيك أب، فإنها تظل وفية لإيمان الشركة بجلب التقنيات المتقدمة إلى أكبر عدد ممكن من العملاء. شريك موثوق للعمل أو السفر، وتأتي نيسان نافارا الجديدة مع العديد من التقنيات الأفضل في فئتها، بما في ذلك مجموعة من ميزات التنقل الذكي من نيسان وأنظمة السلامة، مما يجعلها أكثر تقدمًا حتى الآن.

قال أشواني جوبتا: "لقد قمنا بتعبئة النموذج الجديد بمجموعة كاملة من التقنيات المتقدمة لضمان الأداء الديناميكي المعزز على الطرق الوعرة، فضلاً عن السلامة والراحة التي تبشر بعصر جديد من المتانة والتقنية وراحة البال".

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في نيسان: "بالنسبة لعملائنا ، فهذا يعني الثقة ومتعة القيادة والتطبيق العملي وفخر الملكية."

من بين ميزات التنقل الذكي من نيسان التي ستتوفر عبر تشكيلة Navara و Frontier العالمية ، التحذير الذكي من الاصطدام الأمامي ، الذي يراقب السيارة الثانية أمامك وكذلك السيارة التي أمامها مباشرةً لتقليل مخاطر حوادث السيارات المتعددة.

ويعمل نظام الكبح الذكي في حالات الطوارئ على تنشيط الفرامل لتجنب الاصطدامات وتقليل إجهاد القيادة في حركة المرور أو في الشوارع المزدحمة.

وتستخدم شاشة الرؤية الشاملة الذكية أربع كاميرات لمساعدة السائقين على ملاحظة الأشخاص والسيارات المحيطة بالسيارة وتقترب منها، مما يسهل عملية الركن الموازي أو وضع السيارة عند التوصيل بمقطورة.

الجديد في النظام هو شاشة مراقبة الطرق الوعرة ، والتي تتحقق من العوائق المحيطة بسرعات منخفضة عندما تكون في وضع الدفع الرباعي.

يتميز النموذج الجديد *بمحور خلفي مقوى، وزيادة سعة الحمولة وحجم صندوق شاحنة إضافي، وخطوة متكاملة جديدة في المصد الخلفي لتسهيل الوصول إلى صندوق الشاحنة.

وتم اعتماد رف توجيه جديد لتعزيز القدرة على المناورة بسرعات منخفضة واستجابة التوجيه عبر نطاق السرعة.

كما يوفر قيادة هادئة ومريحة بفضل الانخفاض الكبير في الاهتزاز وعزل الضوضاء المحسن، تجعل هذه الميزات الجديدة السيارة الشريك المثالي للسفر وموقع العمل، وعلى استعداد لمواجهة التحديات الجديدة مع الاستمرار في توفير المساحة المثلى والراحة والسلامة وسهولة العمل.

ويقدم النموذج الجديد مظهرًا خارجيًا جديدًا جريئًا وأنيقًا مصممًا، قال كين لي، كبير مديري التصميم لسيارات البيك أب وسيارات نيسان ، "تتمتع نافارا الجديدة بمظهر مميز للغاية، لكنها الآن أكثر روعة بفضل هيكلها القيادي العالي ، وشبكها الجديد المتشابك، والمصابيح الأمامية الجديدة ذات التقنية العالية على شكل حرف C"