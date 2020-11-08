6 خطوات للتقديم الإلكتروني على شقق الإسكان الاجتماعي

طرق عدة توفرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعى، تيسيرًا على المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية من ضمن الوحدات التي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي.

وتوجد طريقة الحجز الورقية، والتي يقوم من خلالها الراغب في الحجز بالذهاب إلى مكتب بريد مميكن لشراء كراسة الشروط والتسجيل بها، أما الطريقة الأخرى وهي التقديم الإلكتروني، من خلال الرابط الذي أطلقه صندوق الإسكان الاجتماعي، للتسجيل عبره إلكترونيا، وفقًا لتصريحات الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد، حيث يقوم المتقدم بالآتي:

- شراء كراسة الشروط الموجودة بمكاتب البريد بجمهورية مصر العربية، بعد الإعلان عن طرح الوحدات السكنية بوسائل الإعلام المختلفة.

- يقوم المتقدم بدفع المبلغ المطلوب بمكتب البريد واستلام الإيصال.

- يقوم المتقدم بالدخول للبوابة الإلكترونية للصندوق https://www.shmff.gov.eg.

خطوات التقديم الإلكتروني لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي:

1- إنشاء حساب بالموقع عن طريق الضغط على زر "تسجيل" أعلى الصفحة.

2- ملء استمارة التسجيل وإدخال كود التفعيل الذي يتم إرساله برسالة نصية.

3- الضغط على زر تقديم طلب وحدة سكنية.

4- ملء بيانات الطلب.

5- إرفاق المستندات المطلوبة.

6- بعد رفع كافة المستندات تظهر رسالة "تم إرسال طلبكم بنجاح"، وبذلك تتم عملية تقديم الطلب.

شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي:

- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

- ألا يقل سنه عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

- يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه.

- أن يكون المتقدم من مُنخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنويًا للأسرة "بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهريًا" وعن 54 ألف جنيه سنوياً للأعزب "بما يُعادل 4500 جنيه شهريًا".

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة "الزوج / الزوجة / الأولاد القصر" التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

- يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح "المباشر وغير المباشر" وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.