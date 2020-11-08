زحام بلجان جسر البحر والترعة البولاقية بالساحل قبل الاستراحة

شهدت لجان مناطق جسر البحر والترعة البولاقية ومنية السيرج بدائرة الساحل بمحافظة القاهرة، إقبال كثيفا من قبل الناخبين خاصة السيدات، قبل توقف عمل اللجان بسبب وقت الاستراحة.

وشهدت لجان الدائرة مع بدء التصويت في التاسعة صباح اليوم الأحد، إقبالا من الناخبين زاد تدريجيا مع مرور الوقت بمدارس ناصر الثانوية للبنات، وحافظ إبراهيم الثانوية، وشبرا الثانوية للبنات، والسيدة خديجة الثانوية للبنات، وعبدالحميد الديب.

22 مرشحا يتنافسون على مقعد واحد: 6 حزبيين و16 مستقلا

ويتنافس في الدائرة، 22 مرشحا على مقعد واحد، بينهم 6 حزبيين، و16 مستقلا، وهم: أبانوب عزت ناشد "مستقبل وطن"، عمرو الجوهري "التجمع الوطني التقدمي"، عادل عربي "الوفد الجديد"، أحمد أبو سريع، "الحرية"، سامح الغول "حماة الوطن"، منال شوقي "المصريين الأحرار"، بالإضافة إلى المستقلين ماجد طلعت "تنسيقية شباب الأحزاب"، ألبير أنسي، آمال فهمي، مايكل عادل صبحي رملة، ناجي ميلاد، أحمد الشندويلي، أسامة جمال، محمد حسين إبراهيم أحمد، ألفريد رمزي، سعد زكي، محمد الششتاوي، محسن حافظ، حسن الملاح، ناصر رضوان، سمير بدر الدين، ومحمود السمان.

استعدادات لاستقبال الناخبين بالقاهرة

وأنهت محافظة القاهرة، استعداداتها لانتخابات مجلس النواب، واستقبال الناخبين البالغ عددهم 7 ملايين و797 ألفا و709 ناخبين، موزعين على 19 لجنة عامة بها 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركزا انتخابيا.

إجراءات احترازية ووقائية ضد فيروس كورونا

واتخذت محافظة القاهرة، كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، أثناء العملية الانتخابية، بتوفير عدد كافٍ من المقاعد بالمدارس جرى وضعها بحيث تتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين، مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.