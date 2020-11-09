حظك اليوم الاثنين 9-11-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج السرطان في الحب أنّه يكون حذرًا في البداية، وقد يعد سلسلة من الاختبارات لشريكه المحتمل.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

رغم الضغوط والاختلاف، القمر في منزل علاقات العمل يساعدك أن تجد الكلمات المناسبة لاستعادة الهدوء والسكينة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

رغم الخلافات، تنجح اليوم في توطيد الروابط الأسرية وتتعامل مع من تحبهم بعدل وتميل نحو نصرة الحق.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.