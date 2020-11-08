حظك اليوم الأحد 8-11-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج السرطان بالرغم من أنه لا يأتمن أحد على سره بسهولة، إلا أنه أمين على أسرار من حوله، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يدفعك للتركيز على أمور مهنية ومالية، فقط عليك بتنظيم أفكارك ونفقاتك وراجع جيدا خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الفلك ينصحك أن تنتبه لأقوالك كي لا تفقد أشخاصا يدعمونك بإخلاص.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.