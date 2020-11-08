سيارات مجهزة لمواجهة أي طارئ يؤثر على التغذية الكهربائية للجان النواب

قام قطاع الكهرباء بإيرادات وشبكات شبرا مصر بمنطقة الساحل، بتجهيز عربات للطوارئ للتدخل السريع لمواجهة أي طارئ يؤثر على تغذية التيار بلجان انتخابات مجلس النواب بالساحل وشبرا، خاصة بعد التغييرات المناخية التي شهدتها محافظة القاهرة أمس، وأدت إلى سقوط أمطار.

تشكيل فرق طوارئ ومد اللجان بمولدات

وأكد مصدر مسؤول بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، تشكيل فرق طوارئ مجهزة بكافة المهمات والأجهزة والسيارات، لمواجهة أي طوارئ، مع الدفع بأطقم إصلاح وصيانة.

وأشار المصدر إلى مد لجان الانتخابات البرلمانية بمولدات كهرباء إضافية لمجابهة انقطاع التيار خلال إجراء الانتخابات، إضافة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمقر الرئيسي بالشركة وجميع القطاعات، لتلقي أي بلاغات أو اخطارات والتعامل الفوري معها خلال سير العملية الانتخابية، لسرعة حلها بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة.

واتخذت محافظة القاهرة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، بتوفير عدد كافٍ من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين، مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.

والتزامت أجهزة المحافظة بالحيادية والشفافية التامة في التعامل مع جميع المرشحين، واقتصر دورها في الانتخابات على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية، وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحثت أجهزة محافظة القاهرة المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، من خلال اختيار المرشح الذي يريدونه دون تدخل من أحد.

وأكدت أجهزة المحافظة أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع، وعلى كل مواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية، وحتى يكتمل العرس الانتخابي.