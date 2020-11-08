الحاجة زكية "سبعينية" نزلت تشارك في الانتخابات: هختار اللي يمثلني

تتحرك على كرسي متحرك بمساعدة ابنتها نحو لجنتها بمدرسة "تحيا مصر 1 بالأسمرات"، مطالبة بحقها الدستوري في الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2020، متحدية إعاقتها الجسدية والمتمثلة في عجز كامل عن المشي، فضلا عن تقدمها في العمر كونها "سبعينية".

"أنا نازلة عشان أشارك في الانتخابات".. هكذا بدأت الحاجة زكية حسانين صاحبة الـ70عاماً حديثها لـ"الوطن"، مصممة على المشاركة في الاستحقاق الدستوري، رغم الامراض التي تلحق بها وعجزه الكامل عن المشي، لتضرب بذلك مثالاً علي الاصرار والعزيمة والتصميم علي المشاركة في العُرس الديمقراطي، واختيار من يمثلها تحت قبة البرلمان.

وانتظم التصويت في لجان المقطم والأسمرات والخليفة، منذ الصباح، في اليوم الثاني من المرحلة الثانية بانتخابات مجلس مجلس النواب.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء اليوم.

وأجريت المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4،5،6 نوفمبر 2020، وتجرى الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل أمس واليوم، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر.

وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن في الخارج أيام 5، 6، 7، ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية أيام، 7، 8، ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.

وجاءت محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب كالتالي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وأجريت الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافقة 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل يومى الاثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020.