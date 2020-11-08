مرشح يتهم عضوا بالشيوخ في الدقهلية: "منعني من دخول اللجنة"

حرر أحد المرشحين لانتخابات مجلس النواب بدائرة مركز السنبلاوين، التي تضم مركزي السنبلاوين وتمي الأمديد، بمحافظة الدقهلية، محضراً ضد أحد أعضاء مجلس الشيوخ بالدائرة، في اليوم الثاني للانتخابات اليوم الأحد، حيث اتهمه بالتعدي اللفظي عليه، وتحريض الناخبين على عدم انتخابه، وعدم السماح له بدخول اللجنة، وذلك بمقر اللجنة الفرعية بقرية "السمارة".

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً بورود بلاغ لمركز شرطة تمى الأمديد، من مرشح فردي مستقل عن دائرة السنبلاوين وتمى الأمديد، يتهم فيه عضواً بمجلس الشيوخ بالتعدي اللفظي عليه، ومنعه من دخول إحدى اللجان بدائرة مركز تمى الأمديد، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3155 إداري تمي الأمديد، وأخطرت اللجنة العامة للانتخابات بالواقعة.

إلى ذلك، اشتكى أهالي قرية "كوم النور"، بدائرة ميت غمر، من وجود عدد من أنصار المرشحين من خارج القرية، يقفون أمام لجنة مدرسة "الشهيد يحيى الأدغم"، لتوجيه الناخبين للتصويت لمرشحهم، مما دفع قوات الأمن للتدخل لتفريقهم وإبعادهم عن مقر اللجنة.

ويتنافس 30 مرشحا في دائرة السنبلاوين، والمخصص لها مقعدان، وبها مرشحون لعدد 4 أحزاب، وهي "الشعب الجمهوري، ومستقبل وطن، وحماة الوطن، والوفد الجديد" و26 مرشحاً مستقلاً، من بينهم 5 مرشحات و25 مرشحاً من الرجال.

أما في ميت غمر، فيتنافس 35 مرشحا، من بينهم 3 مرشحات و32 مرشحاً، ومخصص لها مقعدان، من بينهم 3 نواب حاليين، وهو ما يجعل المنافسة شرسة بينهم، علاوة على باقي المرشحين، ومن بين المرشحين 6 ينتمون إلى أحزب، وهي أحزاب "مستقبل وطن، والمؤتمر، والوفد الجديد، والمصريين، وحماة الوطن".

وتقع الدقهلية ضمن محافظات المرحلة الثانية ومقسمة إلي 10 دوائر انتخابية، ويتنافس بهم 351 مرشحاً، على 21 مقعداً فردياً، ويبلغ من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، 4 ملايين و352 ألفًا و87 ناخباً، وتضم 699 مركزاً انتخابياً، و1426 لجنة فرعية.

أما بالنسبة لانتخابات القائمة، فتقع الدقهلية ضمن الدائرة الأولى، ومخصص لها 17 مقعداً من بين 100 مقعد، موزعة على 6 محافظات، وهي محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ، وتتنافس عليها قائمتان هما "القائمة الوطنية من أجل مصر"، و"قائمة تحالف المستقلين".