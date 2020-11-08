توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. بارد ليلا وأمطار غزيرة على بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة، في الفترة من 9 حتى 11 نوفمبر 2020.

إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا على معظم الأنحاء، والرياح معتدلة، وتنشط أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية يوم الاثنين.

وأضاف الخبراء أنّ أمطار خفيفة تتساقط غدا على القاهرة الكبرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، وتمتد متوسطة على الوجه البحري، ومتوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية.

أما يوم الثلاثاء فمن المتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري وبعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، تمتد متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية.

فيما تنحسر فرص سقوط الأمطار يوم الأربعاء لتكون خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

طقس الاثنين 9 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

طقس الثلاثاء 10 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

طقس الأربعاء 11 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.