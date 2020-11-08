مهرجان الإسكندرية يكرم المخرجة إيناس الدغيدي.. وإشادة من "العلايلي"

كرّم مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، اليوم، المخرجة السينمائية إيناس الدغيدي، وأدار الندوة الناقد رامي المتولي، وسط إجراءات احترازية مشددة على جميع الحضور من قبل مندوبي وزارة الصحة.

جاء ذلك بحضور عدد من النجوم منهم الفنان عزت العلايلي، والفنانة إلهام شاهين، ورئيس جهاز الرقابة خالد عبد الجليل، والفنانة هالة صدقي.

وعبّرت "الدغيدي" عن سعادتها الكبيرة بتكريم مهرجان الإسكندرية، وقالت إنها تعتبر المهرجان بيتها، مطالبة من الحضور تقديم مخرج شاب يدعى نور الدين علي، أراد أن يخرج فيلمًا عن سينما إيناس الدغيدي، وأثناء مشاهدتها للعمل بكت كثيرًا وتأثرت بحفاوة الحضور بها.

وحكت "الدغيدي" عن بدايتها في الإخراج، موضحة أنها قدمت في معهد سينما بعد رفضها في أكثر من مكان، ونصحتها إحدى صديقتها بأن تشارك في معهد سينما فوافقت، ونصحها مدرسيها أن تقدم على قسم إنتاج، وقبلوها بالفعل، وعرفت من هناك معنى كلمة فن.

وتابعت: "وجدت هناك عمالقة الفن المصري، ولم أكن اعرف ماذا أفعل، ونصحني المخرج صلاح أبو سيف أن اتجه إلى الإخراج لأنني متفوقة في كل دروسي، ومن هناك أصبحت مخرجة".

وأضافت "الدغيدي" أنها لم تكن متخيلة أن يكون هناك إمرأة تُخرج أعمالا، لافتة إلى أن تلك الفترة كانت صعبة للغاية، ولايوجد مساحة لظهور أي مخرج جديد، لافتة إلى أنها واجهت مشكلة أخرى، وهي أنها كانت تبحث عن ثقة المنتجين فيها، وإعطائها أموالا لتقديم الأعمال الفنية للجمهور.

ومن جانبه، حرص الفنان عزت العلايلي أن يلقى كلمة لـ"الدغيدي"، قائلا إنها أول نموذج أنثوي في الإخراج، ولفت إلى أنه منبهر بأدائها ويحب أعمالها، مؤكدًا عشقها لعملها، حتى وهى مساعدة مخرج، مشيرًا إلى أن تعلمها من المخرج كمال الشيخ ساعدها في أن يكون لديها طله على الجمهور، لافتا إلى أنها حفرت اسمها بين الكبار".

بينما قامت الفنانة إلهام شاهين، بالإشادة بمهرجان الإسكندرية السينمائي لتكريمهم المخرجة الكبيرة إيناس الدغيدي، قائلة إنه تكريم للفكر التنويري، حيق أن "الدغيدي" مميزة في أعمالها وجريئة في موضوعاتها، مؤكدة أنها قدمت قضايا لايستطيع الكثير من المخرجين أن يتناولوها.

ولفتت "شاهين" إلى أن "الدغيدي" إنسانة صادقة، موضحة أنها تمنت أن تعمل معها بعدما شاهدت لها فيلم عفوًا أيها القانون، مشيرة إلى أن "الدغيدي" في الخارج لها قيمة كبيرة واعمالها يحتفى بها، كما تحدثت عن فيلم لحم رخيص، وقالت إنه مأخوذ عن قصص حقيقية، وتعتبره من أهم الأفلام على الإطلاق.

وفي السياق ذاته، قالت الفنانة هالة صدقي إنها أتت خصيصًا من أجل حضور تكريم إيناس الدغيدي، لافتة إلى أنها مخرجة كبيرة، مؤكدة أن لديها ثقة كبيرة في مواضيعها التي تقدمها.

كما حكت "صدقي" كواليس عملها مع "الدغيدي" في فيلم ماتيجي نرقص، موضحة أنها كانت تضحك كثيرًا هي ويسرا، ولكن وجدت إيناس صارمة جدا وجعلتها خائفة منها، لافتة إلى أنها حازمة في عملها لتتمكن من التعامل مع الحضور.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية السينمائي ألغى حفل الافتتاح بسبب سوء الأحوال الجوية، وقررت إدارة المهرجان تكريم المكرمين أثناء الندوات.

ويكرم المهرجان في دورته الـ36 كل من الفنان الكبير عزت العلايلي، كما أن دورة هذا العام تحمل اسمه، بالإضافة إلى تكريم الفنان الكبير صلاح عبد الله، والمخرجة السينمائية إيناس الدغيدى، ومدير التصوير محسن أحمد، والفنانة الكبيرة رغدة.