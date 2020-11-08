مياه الشرب: لجان فنية للمرور على المقرات الانتخابية بالساحل

كشف مصدر مسئول بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، أنه تم تشكيل لجان فنية، للمرور على المقرات الانتخابية لمجلس النواب، بنطاق عمل الشركة بمنطقتي الساحل وشبرا.

وأكد المصدر لـ"الوطن"، أنه تم التشديد على رؤساء القطاعات، بالمتابعة المستمرة والمرور علي المقار الانتخابية، للتأكيد من عدم وجود أي أعطال مفاجئة في شبكات المياه، والتأكد من اختبار حنفيات الحريق بالمقار الانتخابية، بالإضافة الي سحب عينات من المياه بصفة مستمرة، بالمناطق التابعة للشركة للتأكد من جودتها.

استعدادات القاهرة لانتخابات لاستقبال الناخبين

وأنهت محافظة القاهرة استعداداتها لانتخابات مجلس النواب لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم نحو 7 ملايين و797 ألف و709 ناخبين، موزعين على 19 لجنة عامة بها 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركز انتخابى.

إجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا

واتخذت محافظة القاهرة كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، أثناء العملية الانتخابية بتوفير عدد كافٍ من المقاعد بالمدارس، تم وضعها بحيث تتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين، مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.

والتزامت أجهزة المحافظة، بالحيادية والشفافية التامة في التعامل مع جميع المرشحين، وأن دورها فى الانتخابات يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستى للقائمين عليها والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

المشاركة فى الانتخابات

وحثت أجهزة محافظه القاهرة المواطنين، على المشاركة فى الانتخابات، وممارسة حقهم الدستورى، باختيار المرشح الذى يريدونه دون تدخل من أحد، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية، حتى يكتمل العرس الانتخابى.