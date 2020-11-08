رئيس جامعة سوهاج يتابع تجهيز مبنى كلية الفنون التطبيقية والتراثية

استقبل الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأحد، الدكتور حسام الدين نظمي، أستاذ قسم الزجاج بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، في زيارة ميدانية لمتابعة تجهيزات مبنى كلية الفنون التطبيقية والتراثية بحي "الكوثر"، في سوهاج، وذلك استعداداََ لبدء الدراسة بالكلية العام المقبل، يصاحبه الدكتور محمد عبد الستار، الأستاذ المتفرغ بآداب سوهاج، ونائب رئيس الجامعة الأسبق.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد عزيز أن إضافة كلية الفنون التطبيقية والتراثية إلى جامعة سوهاج، يأتي بناءً على قرار مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالموافقة على مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، موضحاً أن إدارة الجامعة تحرص على إضافة كليات جديدة متنوعة التخصصات، وكذلك تقديم برامج تعليمية متميزة تلبي احتياجات سوق العمل وتواكب التطور العلمي الهائل في كافة المجالات، وذلك من أجل خدمة أبناء محافظة الصعيد بشكل عام والإقليم بشكل خاص.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد الستار، إن الزيارة هدفت إلى التعرف على الشكل الخارجي والداخلي للكلية، والذي يتكون من 3 طوابق، بسعة 80 غرفة، مقسمة إلى مكاتب إدارية ومعامل ومدرجات وقاعات استذكار، كما يتسع المبنى ليضم نحو 200 طالب.

وفي نهاية اللقاء، أعرب الدكتور حسام الدين نظمي عن سعادته بتواجده بجامعة سوهاج للمرة الأولى، مشيداً بتاريخها وتميزها العلمي، الذي وضعها في مقدمة الجامعات المصرية، وأصبحت تنافس الجامعات على المستوى المحلى والدولي.

وأشار "نظمي" إلى أن إضافة كلية الفنون التطبيقية والتراثية بجامعة سوهاج يُعد نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية بمحافظات الصعيد، وذلك لاحتواء الكلية على العديد من الأقسام التي تسهم في الارتقاء بالحرف التراثية القديمة والفنون الشعبية الأصيلة، ومنها أقسام الزجاج والنسيج والطباعة والنشر والخزف والنحت والتصوير.