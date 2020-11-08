من بينها منع الحفلات.. إجراءات جديدة من جامعة سوهاج لمنع تفشي كورونا

أصدر الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، قرارات إدارية لمواجهة انتشار فيروس كورونا في الجامعة، وتكليف اللجنة العليا لإدارة أزمة الفيروس، برئاسة الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع بمتابعة التنفيذ، وكتابة تقرير نصف شهري يعرض على رئيس الجامعة.

وتضمت القرارات الآتي:

أولا:

- منع التجمعات والحفلات داخل الحرم الجامعي.

- الاهتمام بنظافة دورات المياه والمرافق العامة بشكل دوري

- التأكد من توافر المطهرات والمنظفات داخل الكلية في أماكن تجمع الطلاب وفي المدن الجامعية.

- التأكيد على عدم دخول الجامعة والمدن الجامعية إلا بارتداء الكمامة الطبية.

- التأكيد من التهوية الجيدة لجميع قاعات المحاضرات والدروس العملية.

- التأكد على استخدام كاشف الحرارة على بوابات الجامعة.

- التنبيه على جميع أعضاء / معاوني هيئة التدريس والعاملين بالكليات بضرورة ارتداء الكمامة وعدم التعامل مع الطلاب دون ارتدائها.

- التأكيد على التباعد داخل المكاتب وتنفيذ قرارات الإجراءات الاحترازية السابق تعميمها بالجامعة.

- التأكيد على أعضاء / معاوني هيئة التدريس بتوجيه الطلاب بأهمية ارتداء الكمامة أثناء التواجد في المحاضرات/ الفصول الدراسية وفي الأماكن المغلقة.

- يتم تخصيص غرفة لفحص الحالات المشتبه بها بالإدارة الطبية بمقر الجامعة القديم

ثانياً:

- على الجهات الإدارية المعنية (عمداء الكليات – الإدارة العامة للشئون الإدارية – الإدارة العامة للامن الجامعي – الإدارة العامة للمدن الجامعية – الإدارة العامة لرعاية الشباب – المستشفى الجامعي) كل فيما يخصه للتأكيد من تنفيذ تلك الإجراءات.

- يكلف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة (رئيس اللجنة)بالمتابعة الدورية لتنفيذ هذه التكليفات وكتابة تقرير نصف شهري عنها يعرض على رئيس الجامعة.

ثالثاً: كل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية بناءً على التقرير الوارد من رئيس اللجنة.