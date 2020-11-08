لقاء سويدان تقدم المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح غدا

اختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي، الفنانة لقاء سويدان، لتقديم المؤتمر الصحفي الذي سيعلن غدًا الاثنين، كل تفاصيله بقاعة المؤتمرات بالدور الثالث، بالمجلس الأعلى للثقافة الساعة السادسة مساءً.

ويحضر المؤتمر، الفنانة القديرة سميحة أيوب الرئيس الشرفى للمهرجان، والنجم محمد صبحى رئيس اللجنة العليا، وعدد من النجوم المشاركين فى الدورة الخامسة، فى تخصصات مختلفة، مثل الفنان نضال الشافعي، والفنانة مروة عبدالمنعم، والفنان محسن منصور، والفنان طارق صبري، ومديرة المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي.

تنطلق الدورة الخامسة من المهرجان، في الفترة بين 16 إلى 20 نوفمبر الجاري بمدينة السلام شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، برئاسة الفنان مازن الغرباوي، وتترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان محمد صبحي، ويديره الدكتورة إنجى البستاوي.

كان اللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، التقى بالفنان مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، لوضع الاستعدادات النهائية واستقبال مدينة السلام للدورة الخامسة.

وأكد المحافظ، تقديم كامل الدعم للدورة الخامسة، لإنجاح المهرجان، لما له من وجود أرضية كبيرة بمحافظة جنوب سيناء، حيث يعد من أهم المهرجانات الموضوعة على أجندة وخطة المحافظة، لتطوير الشكل الفني والثقافي للمحافظة.

ووجّه جميع قيادات المحافظة بتقديم كافة التسهيلات وكامل الدعم للمهرجان، حتى يظهر بشكل وصورة تكمل مسيرة الأربع دورات السابقة برغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم وتفشي فيروس كورونا المستجد.

يشار أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCO برئاسة المهندس محمد سيف الافخم.