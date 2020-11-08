نقيب الأشراف يدلي بصوته في انتخابات النواب بمصر الجديدة

أدلى السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، ووكيل أول مجلس النواب، بصوته في ثاني أيام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، قبل قليل، في مدرسة الخلفاء الراشدين بدائرة مصر الجديدة.

وقبل الإدلاء بصوته، وقف نقيب الأشراف، في صفوف الناخبين على غرار غيره من المواطنين، حيث أشاد بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة ووزارة الداخلية في تأمين العملية الانتخابية.

كما وجه بضرورة التزام الناخبين بالإجراءات الاحترازية داخل اللجان لمنع انتشار فيروس كورونا، داعيا جميع أفراد الشعب بالمشاركة الإيجابية والفاعلة في انتخابات مجلس النواب لاستكمال مسيرة بناء الدولة وترسيخ دعائم ديمقراطيتها الحديثة التي انطلقت في ثورة 30 يونيو 2013.

وتابع أن ثورة يونيو كانت خير شاهد على عزيمة هذا الشعب الأبي الذي شارك في عرس انتخابي أبهر العالم أجمع، مشددا على أن مصر ماضية في طريقها رغم التحديات الراهنة في الداخل والخارج، وقادرة على المضي قُدما في طريقها بفضل قيادتها الرشيدة والحكيمة وجيشها العظيم وشعبها الأبي المرابط، وأنه لا مجال لأن يعود هذا الشعب إلى الوراء ولو قليلاً، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقادتها وجيشها ورجال أمنها، وأن يوفق كل من أراد لها الخير والسلام، وأن يرد كيد الكائدين والمتربصين لها.

ويخوض السباق الانتخابي بدائرة "مصر الجديدة ومدينة نصر" 54 مرشحا فرديا على 3 مقاعد فقط مخصصة لها فقط، بينهم 4 منهم أعضاء حاليين بالمجلس، و45 مستقل، و9 فقط حزبيين، و10 نساء فقط، فضلا عن قائمتي لمحافظات المرحلة الثانية.