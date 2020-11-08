بعد إصابة "ميس" بكورونا.. نتيجة مسحة مي سليم ودانا حمدان

أعلنت الفنانة ميس حمدان، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عقب عودتها من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مشيرة إلى أنها لم تستطع تحديد مصدر العدوى.

وأوضحت "حمدان" لـ"الوطن"، سلبية المسحة لشقيقتيها مي سليم ودانا حمدان، مؤكدة أنها ابتعدت عن أهلها مباشرة فور علمها بإصابتها.

يعرض للفنانة مي سليم مسلسلها الجديد "خيط حرير" مع الفنانة مي عز الدين، على قناة ontv.

ونشرت "مي" صورة تجمعها مع أبطال العمل منهم محمود عبد المغني، ونيكولا معوض، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلق عليه قائلة، "مسلسل خيط حرير قريبًا على قناة ontv".

ويُشارك في بطولة "خيط حرير" مع الفنانة مي عز الدين، كل من محمود عبدالمغني، وسوسن بدر، ونيكولا معوض، وهنا مهنا، ومحمد سليمان، وصفاء الطوخي، وولاء الشريف، وحنان سليمان، وأحمد صيام، وياسمين رحمي، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

ومن جانبها قالت ميس حمدان، إنها فور معرفتها بإصابتها بالفيروس وظهور الأعراض عليها، تواصلت مع كل من خالطوها، حتى تخبرهم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والخضوع للعزل المنزلي للتأكد من سلامتهم.

وأشارت إلى أنها ستجري المسحة الثانية غدًا من أجل التأكد من سلامتها، لافتة إلى أنها لا تستطيع تحديد مصدر العدوى.

وأضافت أن الأعراض التي ظهرت عليها كانت مختلفة تمامًا، إذ بدأ الأمر معها بصداع ووجع في الظهر، ثم فقدت حاسة الشم لمدة يومين فقط، مؤكدة أن أصعب ما تمر به هو مكوثها في البيت لمدة 14 يومًا.