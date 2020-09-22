مي سليم: أجسد دور بنت جدعة بمنطقة شعبية في "ضربة معلم"

تستعد النجمة مي سليم لتصوير أولى مشاهد مسلسل "ضربة معلم" الذي من المقرر أن تقوم ببطولته رفقة الفنان محمد رجب خلال الأيام المقبلة.

كشفت مي لـ"الوطن"، أنها ستجد في المسلسل شخصية فتاة شعبية جدعة تعيش في منطقة شعبية.

وأشارت مي إلى أن الدور سيكون مختلفا تماما عن كل الأدوار التى قدمتها من قبل.

مسلسل "ضربة معلم" التعاون الأول بين مى سليم ومحمد رجب في التليفزيون، والمسلسل ينتمى إلى نوعية الأعمال الاجتماعية ويتكون من 45 حلقة.

يشارك فى بطولة المسلسل كل من النجم رياض الخولى وإنعام سالوسة ومحمد نجاتى ومحسن منصور ومحمد عز ومن إنتاج سينرجى وتأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

من ناحية أخرى مى سليم تشارك في مسلسل "خيط حرير" مع مى عز الدين ويشارك فى بطولته ومحمود عبدالمغنى ونيكولا معوض وسوسن بدر هنادى مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج إبراهيم فخر.

انتهت مى سليم من تصوير مسلسل "بأثر رجعى"، والذى ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو تأليف فتحى الجندى وإخراج معتز حسام ويشارك فى بطولته كل من محمد عز وتوني ماهر وهالة فاخر وهاجر الشرنوبى وإيناس شيحة وخالد محروس ومحمد حسني وشمس وعلاء زينهم وسعيد صديق.