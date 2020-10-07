مي سليم تنتهي من "بأثر رجعي"

أعلن المخرج معتز حسام الدين، انتهاء تصوير مشاهد مسلسله الجديد "بأثر رجعي"، بطولة مي سليم.

ونشر حسام الدين، صورة تجمعه مع أبطال المسلسل ضمن كواليس العمل، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، معلقا: "الحمد لله حمدا كثيرا، فركش مسلسل بأثر رجعي، الحمد لله كانت تجربة ممتعة بالنسبة لي مع أحلى وأشطر ممثليين حقيقيين، بحبكوا جدا وهتوحشوني".

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي مثير، ويرصد قضايا معاصرة اجتماعية، وهو مكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، تأليف فتحي الجندي، وتحت قيادة المخرج معتز حسام، ويشارك فيه، هاجر الشرنوبي، إيناس شيحة، توني ماهر، خالد محروس، مي سليم، محمد عز، محمد حسني، شمس، سعيد صديق، علاء زينهم، ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف.

ومن ناحية أخري، تلتقي الفنانة مى سليم، الفنان محمد رجب في مسلسله الجديد "ضربة معلم"، إذ تعاقدت على بطولة العمل خلال الأيام الماضية، وتستعد لتجسيد الشخصية وتواصل تحضيرها قبل انطلاق التصوير الفترة المقبلة، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، إخراج إسماعيل فاروق، تأليف أحمد عبدالفتاح.

ويعد مسلسل "ضربة معلم"، هو التعاون الأول بين مي سليم ومحمد رجب في التليفزيون، إذ ينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الاجتماعية ويتكون من 45 حلقة، ومقرر عرض العمل في الموسم الشتوي المقبل، ويشارك في بطولة المسلسل، رياض الخولى والنجمة الكبيرة إنعام سالوسة ومحمد نجاتي ومحسن منصور ومحمد عز.

وتشارك مي سليم في مسلسل "خيط حرير"، أمام الفنانة مي عز الدين، ويشارك في بطولته، محمود عبدالمغني، نيكولا معوض، سوسن بدر، هنادي مهني، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج إبراهيم فخر.