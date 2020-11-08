6700 كتاب ودورية نادرة بمكتبة "الثقافة السينمائية"

قدّم المركز القومى للسينما، خدمة ثقافية من خلال "مكتبة سينمائية" بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد.

حيث يقدم المركز القومى للسينما برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، المكتبة السينمائية مجانًا للباحثين وطلاب أكاديمية الفنون وكليات الإعلام والمهتمين بفروع السينما المختلفة، تحت إشراف الناقد السينمائي مجدي الشحري مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

تتضمن المكتبة 6700 كتابًا ودورية سينمائية نادرة، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، كما تضم المكتبة كتب نادرة في مختلف فروع السينما "السيناريو، الإخراج، الديكور، المونتاج، التصوير، النقد السينمائي".

ويستقبل مركز الثقافة السينمائية رواد المكتبة بمقره "36 شارع شريف - القاهرة" من الساعة 9 صباحا حتى 2 بعد الظهر ماعدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وكان المركز القومي للسينما، أعلن عن تفعيل وحدة دعم أفلام الشباب، بالإضافة إلى بدء تلقي السيناريوهات لعرضها علي لجنة القراءة الخاصة بالوحدة، ووضع خطة تنفيذ الأفلام وتقديم الدعم اللوجستي للسيناريوهات التي تقرها أعضاء اللجنة.

بدأت الجنة المكونة من الدكتورة "ثناء هاشم" أستاذة السيناريو بالمعهد العالي للسينما، والناقد السينمائي أحمد النبوي والناقد السينمائي أحمد عسر أعمالها.

وتأسست وحدة دعم أفلام الشباب بإشراف السيناريست "محمد الباسوسي" تحت رئاسة الناقد السينمائى "أحمد عسر"، إذ تهدف إلى إعطاء الفرصة للشباب السينمائين لتفريغ طاقتهم الإبداعية والعمل على تطويرها من خلال تقديم التوجيهات والتقويم على أيدى متخصصين من كوادر المركز القومى للسينما، ومساعدة الشباب بالمساهمات اللوجيستية التي سوف يوفرها المركز من معدات تصوير كاملة ووحدة مونتاج وأماكن تصوير وتسهيلات أخرى تنجز العمل بداخلها لصالح الشباب.

ويهتم المركز ممثلا في الوحدة بتنظيم عرض للفيلم بعد تسويقه من خلال أندية السينما التابعة له في القاهرة وخارجها، وكذلك تسويق الفيلم في المهرجانات المحلية والدولية.