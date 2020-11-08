والدة شهيد للمواطنين: النزول للانتخابات حق الشهدا عليكم

قالت وفاء السيد، والدة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة، إنها حريصة على التواجد في كل انتخابات، فهذا "عرس ديمقراطي"، وتكون أول الحاضرين بعد إدلاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بصوته في اللجنة، رغم أنها ليست اللجنة التي يجب أن تصوت فيها، لكنها تذهب مع زوجها إلى المدرسة، لأنه تم إطلاق اسم نجلهما الشهيد عليها، في حي مصر الجديدة.

وأضافت "السيد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر تنتخب"، المذاع على فضائية "cbc"، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، أن النزول في الانتخابات حق الشهداء والبلاد علينا، مضيفة "أبسط حاجة نقدمها للشهداء، ننزل ونشارك في الانتخابات.. أنا حطيت ابني في الصندوق، عشان تحط صوتك في الصندوق، انزل أقف في طابور الانتخابات، بدل ما كنت هتقف في طابور اللاجئين، ولادنا دمهم مراحش هدر.. انزل ادلي بصوت"، مصر أمانة على الجميع النزول للإدلاء بصوتهم.

وأوضحت أنها تشعر بالفخر والسعادة، عندما تخبر الجميع بأنها والدة الشهيد مصطفى أبو عميرة 24 عاما، الذي ضحى بشبابه وروحه من أجل استقرار مصر، وعبرت عن فرحتها بسبب الاستقبال الحافل الذي تلاقيه من الجميع، وشرحت أن ابنها توفى بعد إصابته في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013، وظل 3 سنوات في غيبوبة قبل وفاته.

وتابعت: "السيسي خلى البلد متطورة في وقت قليل جدا"، واستكملت بأنها فوجئت بتسمية المدرسة على اسم ابنها، وكذلك الشارع الذي كان يسكن فيه، واستطردت "الشهيد بيبعتلنا هدايا".

وذكرت أن السيدة المصرية شامخة قوية، وتُقدّر كل التطوير الذي يبذله الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمجتمع قائم على مجهودات المرأة، التي تشارك بشكل حيوي في كل المجالات وأصبحت صورة مشرفة للجميع.

وتجرى انتخابات الجولة الأولى، من المرحلة الثانية بالداخل يومي 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة في موعد أقصاه، 14 نوفمبر 2020، بـ13 محافظة، هي القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وفى الـ13 محافظة، يصوت الناخبون فى 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ "أساسيا واحتياطيا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2084 مرشحا "فردي".