الصحة: سنتفاجئ بزيادة إصابات كورونا.. ولم نرصد تغيرات في أعراض الفيروس

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، إن حالات الإصابة بالفيروس في مصر، مقسمة لعدة مراحل بسيطة ومتوسطة وخطيرة وشديدة الخطورة، و80% من الحالات في مصر التي تُصاب بفيروس كوفيد 19 تكون بسيطة، و15% متوسطة وخطيرة، و5% شديدة الخطورة.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أن فصلي الخريف والشتاء من الفصول المناخية التي تزيد فيها انتشار فيروس كورونا المستجد، أو الإنفلونزا الموسمية، وكذلك الفيروسات بشكل عام، كون هناك عادات اجتماعية وتغيرات مناخية ويتم التجمع مع بعض في أماكن مغلقة.

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، إلى أن المواطنين يتجمعون في مناطق مغلقة، ولا توجد بها تهوية جيدة بسبب برودة الجو، "التهوية مش بتكون سليمة ومش بنتعرض للشمس، والمناعة بتضعف لما ننقل من بارد لحار أو من حار لبارد، أو نقلع اللبس التقيل ونلبس الخفيف أو العكس، كل ده يؤثر على المناعة".

وأوضح أنه في مصر سنتفاجئ بزيادة أعداد إصابات كورونا، لكن بنفس التقسيمة الحالية، حيث لم تتغير نسبة الإصابات من حيث حدتها، " لو عندنا 100 حالة هنلاقي 80 حالة بسيطة و15 متوسطة وخطيرة، و5% فقط شديدة الخطورة، وبالتالي كلما ارتفع عدد الإصابات كلما تترتفع نسبة الحالات الخطيرة، ولم نرصد حتى الآن تغير في أعراض الفيروس، الأعراض زي ما هي".