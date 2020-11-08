"الصحة" للمواطنين: اللي ملهوش لازمة ينزل بلاش لو سمحتم.. كورونا بيزيد

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بوزارة الصحة والسكان، إنه سيكون هناك زيادة في أعداد إصابات بكورونا، والحل الأمثل بل السحري لهذه الأزمة، يكمن في الاجراءات الاحترازية، "كلنا تابعنا الانتخابات الأمريكية على الوكالات العالمية، وكانت هناك إعلانات عن أن الكمامة الحل السحري لكورونا".

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أنه يجب الاهتمام بالكمامة والتباعد الاجتماعي وغسيل اليدين، والرعاية الصحية السلمية، "مفيش حاجة اسمها العلاج على مواقع التواصل الاجتماعي، مفيش حاجة اسمها أخذ برتوكول العلاجي لكورونا وخلاص".

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، إلى أن البرتوكول العلاجي لكورونا، ليس صفحة بل عبارة عن كُتيب، يشمل درجة الإصابة والسن والحالة الصحية والأمراض المصاحبة، وهذا الأمر يتوقف عليه إعطاء بروتوكول علاجي معين، "المهم العلاج المبكر والسليم عند متخصص".

وتابع: "الأهم من ده كله، البعد عن الأماكن المزدحمة، اللي ملهوش لازمة ينزل مينزلش لو سمحتم، لو النزول في أماكن مزدحمة، يبقى إجراءات مشددة وتباعد، النزول في الأماكن المفتوحة مع الإجراءات الاحترازية مفهوش مشكلة".