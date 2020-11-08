هنادي مهنا تعتذر لـ بيكا وشاكوش: انا اللى عزمتكم.. وشرفتوني في فرحي

اعتذرت الفنانة هنادي مهنا للثلاثي عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا، عن الإساءة التي وجهها لهم والدها الموسيقار هاني مهنا حين نفى قيامه بدعوتهم لحفل زفاف ابنته على الفنان احمد خالد صالح.

وأوضحت هنادي، فى مقطع فيديو بثته عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنها هي التى وجهت لدعوة للثلاثي لحضور الفرح وأنها طلبتهم للغناء، واعتذرت لهم عن ما حدث وأكدت أنها شرفت بغنائهم فى العرس.

وكان الموسيقار هاني مهنا، نفى توجيه دعوة لمطربي المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش لحفل زفاف ابنته هنادي، التي تم زفافها أمس، على الفنان أحمد خالد صالح.

وقال مهنا لـ"الوطن": "تفاجأت مثل كل المدعوين، بتواجد حسن شاكوش وحمو بيكا في حفل الزفاف، ومعهم عمر كمال، رغم أنني لم أرسل دعوات للمطربين للحضور، سوى تامر حسني وحكيم ومدحت صالح وبوسي".

وأضاف: "أرسلت قائمة المدعوين لهاني شاكر لكي يتأكد من عدم دعوتي لهم، وللعلم أنا لا أعرف شكل حمو بيكا، حتى أدعوه لفرح ابنتي".

وذلك بعد أن كانت أصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيانا تستنكر فيه استعانة الموسيقار هاني مهني بمؤدي المهرجانات حمو بيكا، في فرح نجلته الفنانة هنادي مهنا على الفنان أحمد خالد صالح.

وشددت النقابة، على أن حمو بيكا صدر ضده حكم قضائي بحبسه، لتجاوزه في حق مجلس نقابة المهن الموسيقية وأعضائها، مشيرة إلى أن المايسترو هاني مهنا رجل نقابي، وشغل منصب عضوية المجلس في فترة سابقة، كما شغل منصب رئيس اتحاد النقابات الفنية، ويعلم اللوائح والقوانين المنظمة للأمور الفنية في مصر.

وأبدى مجلس النقابة، اندهاشه من استعانة المايسترو هاني مهنا بحمو بيكا في فرح ابنته، الأمر الذي حفيظة عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، بعدما صدر قرار بمنعه من الغناء ثم قرار المحكمة بسجنه.