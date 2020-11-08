فيديو.. رانيا يوسف تطمئن جمهورها مجددا: "أنا وبنتي بخير"

نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" من داخل لوكيشن تصوير مسلسل "الآنسة فرح"، تنفي من خلاله إصابتها بفيروس كورونا، وتطمئن جمهورها مجددا على صحتها.

وقالت رانيا: "أحب أطمن كل الناس اللي انشغلت عليا، أنا وبنتي بخير وأنا حالا في لوكيشن مسلسل الآنسة فرح"، وهو المسلسل المقرر عرضه منتصف الشهر الجاري.

وأضافت: "شكرا لكل الناس التي اطمأنت على صحتي وشكرا للناس التي أطلقت هذه الشائعة والتي لمست من خلالها حب الناس".

وكانت قد نفت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية حول إصابتها بفيروس كورونا عقب عودتها من مهرجان الجونة السينمائي".

وكتبت رانيا عبر حسابها: "إشاعات إشاعات وكلام فارغ، ربنا يحفظنا ويحفظ الجميع".

رانيا يوسف كانت حريصة علي حضور الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وأثارت الجدل بعدد من إطلالاتها المثيرة، وحرصت في حفل ختام الجونة علي اصطحاب ابنتها نانسي والتي ارتدت فستان البطانة.

ونشرت الفنانة رانيا يوسف، فيديو جديد لها من كواليس مسلسل "الآنسة فرح"، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلقت رانيا يوسف على الفيديو قائلة: "ديدا رجعتلكم تاني في الجزء الثاني من مسلسل الآنسة فرح، اللي هيبدأ يوم 15 نوفمبر".

وقالت رانيا يوسف في الفيديو عن شخصيتها في المسلسل: "ديدا حكاويها مخلصتش ولسه في حاجات كتير شقية هتعملها". "الآنسة فرح" من بطولة رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد وعارفة عبدالرسول، وأحمد مجدي ومحمد الكيلاني وتامر فرج وإخراج أحمد الجندي.