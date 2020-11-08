رئيس فودافون يوجه رسالة لعملاء الشركة: اشترينا ترددات لتحسين الخدمات

قال محمد عبدالله الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، إن الشركة تعاقدت على شراء ترددات جديدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، تقدر بنحو 40 ميجا هيرتز بقية تصل إلى 540 مليون جنيه، بهدف تحسين جودة الخدمات التي تقدمها فودافون لعملائها

واضاف عبدالله، خلال مؤتمر صحفي أقامته الشركة اليوم، أننا سنسدد قيمة هذه الترددات كالآتي 50% من قيمة المبلغ كدفعة مقدمة عند الحصول على الترددات، تكون بالدولار، و25% من المبلغ بعد عام والـ25% الأخيرة مع العام الثالث يتم سدادها بالجنيه المصرى أو بالدولار الأمريكي وقت سعر صرفه، مشيرا إلى أن فودافون لن تحصل على قروض لتمويل شراء الترددات.

وأضاف أن هذه الترددات ستساهم بشكل كبير فى تحسين جودة الخدمات، التى تقدمها فودافون للعملاء مؤكدا على أن الفترة المقبلة ستشهد تحسن كبير فى الخدمات.

وأشار عبدالله إلى أن مباحثات صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية على فودافون مصر قائمة، ومعنى بها فودافون العالمية، مؤكدا على أن إدارة فودافون مصر معنية بتقديم أفضل خدمات لعملائها سواء كان الصوت او البيانات.

وأشار عبدالله إلى أن إجمالي استثمارات فودافون فى السوق المصرى منذ انطلاقها بلغت 65 مليار جنيه، منها 13 مليار منذ حصول الشركة على ترددات الجيل الرابع قبل ثلاث سنوات، و5 مليار جنيه حالياً فى شراء الترددات الجديدة.