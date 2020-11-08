الأرصاد: أمطار غزيرة على مطروح خلال الساعات المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة عدم استقرار وسقوط أمطار غزيرة رعدية على السواحل الشمالية الغربية مثل السلوم مطروح والضبعة والإسكندرية وسيدي عبد الرحمن وبلطيم ورشيد والبحيرة وكفر الشيخ.

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحدث" بوضوح المذاع على فضائية "الحدث" أن اليومين الماضيين شهدا سقوط أمطار غزيرة ورعدية على أماكن متفرقة وامتدت لأمطار خفيفة ومتوسطة على جنوب الدلتا ومناطق من القاهرة وتستمر فرصة سقوط الأمطار غربي البلاد، لافتا إلى أن الأمطار الغزيرة ستحف الساعات المقبلة باستثناء مناطق السلوم ومطروح.

وأشار مدير التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك سحب رعدية تكون ممطرة على ارتفاعات شاهقة في طبقات الجو العليا قاعدتها منخفضة من سطح الأرض وقد تحدث في محافظة مطروح.