المحافظات تواجه الطقس السيئ برفع درجة الاستعداد القصوى وتعطيل المدارس

أجرى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من المحافظين، لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية في التعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها بعض محافظات الجمهورية، والاطمئنان على مستجدات الوضع وجهود عمليات شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار، لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع، وعدم حدوث أى إعاقة لعمليات التصويت في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية.

رفع درجة الاستعداد وإجراء المتابعة الميدانية

ووجه وزير التنمية المحلية، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في المحافظات التي من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال هذا الأسبوع، ومن بينها الإسكندرية والبحيرة ومطروح ودمياط وبعض المحافظات الساحلية الأخرى.

كما طالب "شعراوي"، بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحي والمعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات.

كما وجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة مع غرف العمليات، لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وأشار إلى أهمية استمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات، خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية، مشيراً إلى أن عددًا كبيرًا من المحافظين تواجدوا في الشارع خلال الساعات الماضية لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية لشفط تراكمات مياه الأمطار وأعمال تصريفها، والاطمئنان على سيولة الحركة المرورية في بعض المناطق.

تحذيرات للمواطنين وتعطيل الدراسة بـ4 محافظات

وأكد وزير التنمية المحلية، تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين بالمحافظات لضمان سلامتهم وأمنهم، وعلى رأسها ضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

وشدد "شعراوي" على ضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية في الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه، وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه، للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

كما وجه اللواء محمود شعراوي بالدفع بعدد من سيارات شفط المياه أمام اللجان الانتخابية لسرعة سحب أى تجمعات لمياه الأمطار، وضمان عدم التأثير على وصول المواطنين إلى لجانهم الإنتخابية بمحافظات المرحلة الثانية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن محافظي الإسكندرية والبحيرة ودمياط ومطروح أصدروا قرارات بتعطيل الدراسة اليوم الأحد في المعاهد والمدارس نظراً لسوء الأحوال الجوية وحفاظاً على سلامة الطلاب، ولحين تحسن الأحوال الجوية، على أن يستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل وفقاً للاحتياجات التي يحددها مديرو المدارس والإدارات.

وقال "شعراوي"، إن هذا القرار يأتي فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة، والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.