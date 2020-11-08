مع تحذيرات الأرصاد.. المناطق الأكثر تأثرا بحالة الطقس السيئ

شهدت العديد من محافظات الوجه البحري والمحافظات الساحلية أمس، هطول الأمطار الغزيرة والتي وصلت إلى حد السيول، الأمر الذي أدى إلى غرق بعض شوارع المحافظات وارتفاع منسوب المياه وانسداد الشنايش، حيث جاء ذلك وفقًا للبيانات والنشرات الإعلامية التي أصدرتها هيئة الأرصاد الجوية حذرت خلالها من التقلبات الجوية.

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ أمس واليوم، هما ذروة موجة الطقس السيئ التي تشهدها محافظات الجمهورية، واعتبارًا من غدًا، الاثنين، تقل غزارة الأمطار على معظم المحافظات.

وأضافت "شاكر" أنّه من المتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة على مطروح والسلوم، وتكون متوسطة على الإسكندرية وبلطيم والبحيرة وكفر الشيخ، ومن خفيفة إلى متوسطة على باقي محافظات الدلتا، وخفيفة على القاهرة.

تعليق الدراسة في 4 محافظات بسبب سوء الأحوال الجوية

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أعلن في بيان صادر منذ قليل، أنّ الدراسة منتظمة ومستمرة بالمدارس بشكل طبيعي باستثناء 4 محافظات هي (البحيرة – الإسكندرية - مرسى مطروح – دمياط)، وذلك لحين تحسن الأحوال الجوية.

وكانت محافظة الإسكندرية تعرضت إلى غرق شوارعها نتيجة هطول الأمطار الغزيرة لساعات متواصلة دون توقف، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه المتراكمة إلى حد الرصيف، كما تسببت السيول في غرق نفق المندرة الذي يربط طريق الكورنيش بمناطق المعمورة وأبو قير وطوسون بالكامل، الأمر الذي استدعى فتح أبواب قصر المنتزه كمسار بديل لحركة المرور، بالإضافة إلى غرق منطقة سيدي بشر وسيدي جابر وعدد كبير من المناطق والشوارع الرئيسية والجانبية، إذ جاء ذلك وفقًا لتوقعات وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية في البيانات والنشرات الإعلامية.

كما شهدت محافظة مرسى مطروح أيضًا سقوط أمطار في العديد من المناطق والقرى الساحلية، ومنها مرسى مطروح وسيدي حنيش ورأس الحكمة والضبعة والعلمين والعلمين الجديدة وسيدي عبدالرحمن والحمام، ما أدى إلى رفع حالة الطوارئ والدفع بسيارات كسح المياه، وإزالة وسحب تجمعات المياه بمناطق تجمعات المياه وتسليك شنايش تصريف مياه الأمطار فى الشوارع الرئيسية والميادين العامة.