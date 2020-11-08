رئيس إحدى لجان الانتخابات: شهدنا إقبالا كثيفا للإدلاء بالأصوات

قال المستشار طارق البتيتي، رئيس اللجنة الفرعية رقم 3 بالجامعة العمالية، إن العملية الانتخابية، شهدت إقبالا شديدا من الناخبين خلال أمس واليوم، كما شهدت وجود كثافات من المواطنين في بعض الأوقات من اليوم.

وأضاف "البتيتي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة"، أن أعداد الناخبين، جاء بشكل أكبر من أعدادهم أمس، بداية من الصباح الباكر، ومن مختلف الأعمار للناخبين، موضحا أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والعمل على منع انتشاره فيما بين المواطنين عبر التشديد باتخاذ الإجراءات الاحترازية والمطهرات.

وأكد أنه سيتم البدء في فرز الأوراق الخاصة بالناخبين مع إغلاق اليوم الانتخابي، في تمام الساعة 9 مساء اليوم.

وأدلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصوته في انتخابات مجلس النواب، بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة، بمصر الجديدة، صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها في التاسعة صباحًا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء اليوم وغدًا.

وتجرى انتخابات الجولة الأولى، من المرحلة الثانية بالداخل يومي 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة في موعد أقصاه، 14 نوفمبر 2020، بـ 13 محافظة، هي القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وفي الـ13 محافظة، يصوت الناخبون فى 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ "أساسيا واحتياطيا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2084 مرشحا "فردي".