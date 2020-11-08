ميرفت التلاوي تدلي بصوتها في انتخابات النواب بالزمالك

أدلت السفيرة ميرفت التلاوي أمين المجلس القومي للمرأة السابق، ووزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية السابقة، بصوتها بلجنة كلية التربية الرياضية للبنات بمنطقة الزمالك، التابعة للدائرة 13 ومقرها قسم عابدين، وتضم الوايلي والظاهر وعابدين وقصر النيل والأزبكية.

وقالت "التلاوي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن المشاركة الانتخابية واجب وطني، ولا بد وأن يكون للمرأة دور في المشاركة في الحياة السياسية في مصر.

ووجهت الشكر للقيادة السياسية ورجال الشرطة والقضاء، الذين ساهموا في إنجاح هذا العرس الانتخابي، الذي يدل على الحياة الديمقراطية التي تشهدها البلاد.

واستعدت محافظة القاهرة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، بغرفة عمليات مركزية، التي شكلتها المحافظة برئاسة اللواء محمد حنفي السكرتير العام، بهدف التنسيق مع كل الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية، بدأت عملها منذ أمس الخميس، لمتابعة استقبال الناخبين بالقاهرة، والبالغ عددهم نحو 7797709 ناخبًا، في 19 لجنة عامة، تضم 1431 لجنة فرعية، داخل 630 مركزًا انتخابيًا.

وشدد محافظ القاهرة، على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، أثناء العملية الانتخابية، حيث تم توفير عدد كاف من المقاعد بالمدارس، ووضعها مراعاة للتباعد الاجتماعي بين الناخبين، مع تحديد أماكن محددة لانتظار المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.