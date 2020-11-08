"التنمية المحلية" تستعرض أجواء اليوم الثاني من انتخابات النواب

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الانتخابات البرلمانية في المرحلة الثانية، بدأت من صباح أمس ومستمرة اليوم حتى الساعة التاسعة مساءً، موضحًا أن المقرات الانتخابية، فتحت في معدلاتها الطبيعية، وذلك خلال لقاء له على شاشة "mbc مصر"، من داخل غرفة عمليات الوزارة.

وأضاف "قاسم"، أنه كانت هناك حالة وفاة لأحد المتنافسين على المقاعد الانتخابية في دائرة الجمالية، وهو حيدر بغدادي رحمه الله، بينما باقي اللجان عملت بشكل سلس، موضحًا أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تواصل مع المحافظين في المرحلة الثانية، وشدد على ضرورة التطهير والتعقيم للمقرات.

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أنه تم عمل التطهير والتعقيم قبل فتح اللجان والمقرات الانتخابية، ومراجعة ذلك بشكل جيد، سواء داخل المقار الانتخابية أو حولها، موضحًا أنه حديث هطول أمطار أمس على بعض محافظات المرحلة الثانية مثل كفر الشيخ والمنوفية والغربية والدقهلية.

وأوضح أن طبيعة غرفة عمليات الوزارة تكمن في فرق العمل ونقاط اتصال، فكل زميل من الزملاء مُهتم بمحافظيتن، فضلًا عن وجود 13 غرفة عمليات موجودة في الـ 13 محافظة التي تُجرى فيها العملية الانتخابية وجميعهم متواصلين مع الغرفة المركزية بمجلس الوزراء.

وتابع: "هناك تواصل مع مركز البحوث للمياه بوزارة الموارد المائية والري وكذلك هيئة الأرصاد الجوية، وتم اخبار المحافظات بتوقعات سقوط الأمطار، الأمر الذي جعل هناك إعادة التمركز لسيارات الكسح والشفط والخاصة بالتعامل مع الامطار، كما أن غرف عمليات الـ27 محافظة، كانت على أتم الاستعداد لموسم السيول والامطار تهيئة الطرق المؤدية لمخرات السيل".