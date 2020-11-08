وزير القوى العاملة: مستعدون لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

أشاد الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بالمواطنين لنزولهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية 2020 دون أي ضغوط فهذا ما تريده الدولة، التعبير عن احتياج ورغبة الشارع في هذه الانتخابات التي تعد استكمالا للنجاحات المصرية في إجراء المجالس النيابية.

وأضاف "سعفان" خلال لقاء خاص على شاشة "mbc مصر" أن مصر مستعدة للموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بعد نجاحها في التعامل مع الموجة الأولى في وقت تواجه أوروبا وعدة دول أجنبية الإغلاق التام بعد ارتفاع الإصابات بالفيروس فيها.

وتابع: "نحن قادرون على تكرار ما فعلنا في الموجة الأولى وأطالب كل شخص بالحرص على التدابير الاحترازية.. محتاجين نحافظ على بعض.. احمي نفسك واحمي غيرك".

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن الوزارة تابعت العملية الانتخابية من خلال مديريات القوى العاملة في المحافظات الـ 13 التي تجرى فيها الانتخابات والتي تحرص الوزارة على تسهيل الإدلاء بالأصوات للعمال بعد الحوار والنقاش مع أصحاب الأعمال لخروج العملية الانتخابية على أكمل وجه.