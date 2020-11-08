وزير القوى العاملة يدلي بصوته في انتخابات النواب بمصر الجديدة

أدلى وزير القوي العاملة محمد سعفان، بصوته، في ثاني أيام انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2020، بمدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة النموذجية بمصر الجديدة، التابعة لدائرة مصر الجديدة ومدينة نصر.

مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة النموذجية بمصر الجديدة، تحظى بأصوات عدد من الشخصيات البارزة، في مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أدلى بصوته فيها أمس، خلال أول أيام انتخابات مجلس النواب، فور فتح باب التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا، بالإضافة لوزير الإنتاج الحربي المهندس محمد أحمد مرسي.

وانطلقت أمس، انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2020، في 13 محافظة في صدارتها القاهرة، وسط إجراءات احترازية عديدة لمنع تفشي فيروس كورونا بين المواطنين، من الالتزام بارتداء الكمامات وتعقيم اليدين، وفقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويخوض المنافسة بانتخابات بدائرة "مصر الجديدة ومدينة نصر" 54 مرشحا فرديا على 3 مقاعد فقط مخصصة لها، بينهم 4 أعضاء حاليين بالمجلس، و45 مستقلا، و9 حزبيين، و10 نساء.