بريد الوطن.. وظيفة حكومية ضمن الـ5% يا وزير القوى العاملة

أنا شاب أبلغ من العمر 30 عاماً، أعانى من قِصر نظر، ومياه بيضاء بالعين اليمنى، وضمور بالعصب البصرى بالعين اليسرى، ما جعلنى لا أرى بها أى شىء، ولا تتحسن بالنظارة، وفى نفس الوقت فأنا متزوج، ولدىَّ طفل أعوله، ورغم أننى حاصل على بكالوريوس تجارة فإننى أجلس فى المنزل منذ 8 شهور بدون عمل، وليس لى أى مصدر رزق، ولا يوجد أى صاحب عمل خاص يستعين بى فى أى عمل، ولا أجد أى عمل يناسب حالتى، ولم يتم توظيفى فى الحكومة ضمن فئة الـ5%، أناشد السيد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، التكرم بتوفير وظيفة لى تناسب حالتى الصحية.

إسلام إسماعيل عبدالغنى متولى

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