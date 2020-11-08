عسيلة: إقبال المواطنين أكبر من "الشيوخ".. والنساء وكبار السن الأكثر

قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن إقبال الناخبين على التصويت في اللجان الانتخابية كان أكبر من مجلس الشيوخ، وجاء الأكثر إقبالا النساء وكبار السن ليتصدروا المشهد أمام اللجان، حيث إن الطوابير الانتخابية التي انتشرت خلال الأيام الماضية هي ظاهرة إيجابية للمجتمع الذي غير من ثقافته تجاه الانتخابات ويعلم أهمية الأصوات.

وأضاف "عسيلة"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الصندوق بات الفارق والفيصل في الانتخابات الحالية، وهو ما يحفز عدد أكبر من المواطنين في الذهاب للجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم اقتناعا منهم بأهميته، موضحا أنه خلال المرحلة الثانية للانتخابات سيكون هناك مرشحين "عيار ثقيل" مازالوا قادرين على حسم الصراع من الجولة الأولي.

وأكد أن الإقبال المتزايد من قبل المواطنين سببه ضم الدوائر، مع نجاح تنظيم الدولة بشكل واضح جدا للعملية الانتخابية، كما أن التجاوزات الانتخابية تجري خارج السور الانتخابي وليس بداخله، مشيرا إلى أن نزاهة نتائج المرحلة الأولى كانت دافعا قويا للناخبين في المشاركة بالمرحلة الثانية، وسيهتم كافة المراقبين بتغيير الظواهر السيئة التي تحدث خارج الصندوق عبر دعوة المجتمع المدني للحوار وتقديم الأفكار والمقترحات.

وأجريت انتخابات الجولة الأولى، من المرحلة الثانية بالداخل يومي 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة في موعد أقصاه، 14 نوفمبر 2020، بـ 13 محافظة، هي القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وفى الـ 13 محافظة، يصوت الناخبون فى 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ "أساسيا واحتياطيا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2084 مرشحا "فردى" .