رئيس جامعة دمياط يدلي بصوته في انتخابات النواب.. والروضة تدعم مرشحيها

أدلى الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط بصوته في انتخابات مجلس النواب2020، في مقر لجنته الانتخابية بمدرسة اللوزي الثانوية بنات بمدينة دمياط.

ودعا رئيس الجامعة كافة منسوبي الجامعة للمشاركة في العملية الانتخابية، لتعظيم الاستفادة من هذا الاستحقاق الدستوري لرفعة مصر.

وفي السياق ذاته، شهدت لجان مدينة الروضة وقرية كفر المنازلة مسقط رأس المرشح حسن عبد الوهاب نقيب الفلاحين إقبالا حاشدًا دعما لمرشحيهم، حيث شهدت لجان العباسية دائرة مركز كفر سعد إقبالا من قبل السيدات في الساعات الأخيرة قبيل غلق باب التصويت.

وتخوض الروضة الانتخابات بـ2 مرشحين هما: "الدكتور محمد الجيوشي وثروت عشرة"، حيث أعلنت البلدة دعمها لأبنائها ليصل أحدهم لكرسي البرلمان ليمثلهم بعدما ظلوا طوال 25 عامًا دون نائب.

ويخوض 12 مرشحًا حزبيًا من أصل 88، الانتخابات البرلمانية بمحافظة دمياط في الدائرتين الأولى والثانية، إذ يتنافس بدائرة دمياط 40 مرشحًا ومرشحة، بينهم 6 عن أحزاب، و42 مستقلين.

ودفع حزب مستقبل وطن بـ4 مرشحين، هم: "أيمن يوسف رخا ومحمد الماشطة عن دائرة دمياط، و مجدي البساطي و سمير التلباني عن دائرة كفر سعد".

فيما دفع حزب الشعب الجمهوري بكلا من: "محمد سامي سليمان بدائرة دمياط، ومحمد قابيل البنا بدائرة كفر سعد"، بينما "الوفد" بكلا من "سامي بلح وعليوة السري ابن قرية البصارطة، الذي يخوض الانتخابات للمرة الأولى"، و"الحرية" بكلا من: "عوض العلمي صياد لؤلؤ، وخالد سعيد، عقيد على المعاش"، وحزب المصريين بـ"وليد عبد الهادي وعصام صبري بشتو" عن دائرة كفر سعد.

ومن بين الـ 88 مرشحًا الذين يخوضون الانتخابات في محافظة دمياط، 10 سيدات، وتعد تلك هى المرة الأولى التي يخوض فيها هذا العدد من السيدات سباق الترشح في المحافظة، 8 منهن عن الدائرة الأولى، واثنتين عن الثانية، وجميعهن مستقلات.