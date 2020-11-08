بدء فرز أصوات الناخبين بدائرة رئيس الزمالك "المعزول"

بدأت 169 لجنة فرعية بدائرة ميت غمر، في محافظة الدقهلية، أعمال فرز أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم علي مدار يومين في انتخابات مجلس النواب.

وتبلغ الكتلة التصويتية للدائرة 522 ألف صوت انتخابي، يحسمون أشرس معركة انتخابية تشهدها انتخابات مجلس النواب بالدائرة، والتي يتابعها الكثير لما لها من طابع خاص لوجود رئيس نادي الزمالك "المعزول" بها، علاوة على 3 نواب حاليين مطلوب منهم اثنان فقط، و32 مرشحاً آخرين، الجميع يريد أن يقتنص كرسي البرلمان مما جعل الدائرة تعيش على صفيح ساخن، لن تهدأ حتى يتم إعلان الفائزين بها.

ومخصص للدائرة مقعدان وبها 169 لجنة انتخابية في 76 مقر انتخابي، منهم 35 لجنة بالمدينة، و134 لجنة بالقري، وتبلغ الكتلة التصويتية للقرى 414 ألف و448 صوتا، فيما تبلغ الكتلة التصويتية للمدينة 107 ألف و687 صوتا، بإجمالي عدد أصوات الدائرة 522 ألف و135 صوتا، ولذلك يأتي الراهن الأكبر على القرى والتي تمثل 75% من الكتلة التصويتية.

ويخوض الانتخابات بالدائرة 5 أحزاب وهم "مستقبل وطن له مرشحان، والمؤتمر والوفد الجديد، والمصريين، وحماة الوطن" ويدخل المنافسة 3 مرشحات أمام 32 مرشحا.

ولم تقتصر المنافسة علي المقعد الفردي فقط، بل أيضا في القائمة حيث يوجد علي رأس القائمة الوطنية النائب محمد المرشدي أمين حزب مستقبل وطن في الدقهلية، وفي المقابل الدكتور هشام عناني، ومعه عدد من أبناء ميت غمر في قائمة تحالف المستقلين.

وتعتبر دائرة ميت غمر واحدة من بين 10 دوائر انتخابية في الدقهلية يتنافس فيهم 351 مرشحاً، على 21 مقعداً فردياً، ويبلغ من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الدقهلية 4 ملايين و352 ألف و87 ناخباً، وتضم 699 مركزاً انتخابياً، و1426 لجنة فرعية

أما بالنسبة لانتخابات القائمة فتقع الدقهلية ضمن الدائرة الأولي ومخصص لها 17 مقعدا التي تتكون من 100 مقعد، ً موزعة على 6 محافظات، وهي محافظات " القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ"، ويتنافس عليهم قائمتين