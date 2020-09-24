"التعليم" توجه بضرورة "الفرز الحراري" للطلاب قبل الدخول للمدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية عمل فرز حراري للتأكد من عدم ارتفاع درجة حرارة الطلاب والمعلمين والمعاونين والزائرين.

وشددت الوزارة، خلال منشور أرسلته لمديري مديريات التربية والتعليم في المحافظات، انفردت "الوطن" بنشره منذ قليل، على أنه يجب عدم التزاحم عند الدخول إلى المدرسة والخروج منها.

وأشارت إلى أهمية التزام مسؤول الأمن القائم على عملية الفرز الحراري بارتداء الكمامة وتطهير يديه بالماء والصابون باستمرار، ولفتت إلى أهمية تخصيص بوابات للدخول وأخرى للخروج من الفرز الحراري عند الدخول والخروج.

وأكدت على عمل تحديد مسارات خاصة بأولياء الأمور تختلف عن مسارات الطلاب مع مراعاة عدم دخول أولياء الأمور إلا للضرورة.

وشددت على أهمية تطهير الحافلات المدرسية قبل ركوب الطلاب مع التهوية الجيدة لها حتى يتم التخلص تماماً من رائحة الكلور والمطهرات.

ولفتت إلى أهمية المسح الحراري للطلاب قبل صعود الحافلة، وتطبيق سياسة التباعد الاجتماعي، ومراعاة عدم تكدس وتزاحم الطلاب عند ركوب الحافلات والنزول منها، والجلوس في الحافلات بشكل آمن يراعى فيه التباعد الجسدي بين الطلاب.

وأشارت إلى تنظيم نزول الطلاب من الحافلات الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه مع عدم الاصطفاف والتزاحم في الممرات بين المقاعد، وضرورة ارتداء كمامة طبية أو قطنية من مصدر موثوق قبل الصعود إلى المواصلات العامة، مع أهمية الحرص على عدم التزاحم قدر الإمكان، وتطهير الأيدي قبل الدخول إلى المدرسة.

كانت "الوطن"، قد انفردت بنشر تفاصيل الإجراءات الوقائية التي عممتها وزارة التربية والتعليم، اليوم، على مديريات التربية والتعليم بالمحافظات استعداداً للعام الدراسي الجديد، وذلك بعد اجتماعات مكثفة عقدتها الوزارة مع قطاع الطب الوقائي، وقطاع الرعاية الصحية الأساسية والتمريض، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وفي ضوء الإجراءات التي حددتها وزارة الصحة والسكان لمجابهة فيروس كورونا المستجد في العملية التعليمية.