الوطنية للانتخابات: تلقينا شكاوى بسيطة لم تؤثر على سير عملية الاقتراع

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، انتهاء آخر أيام التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب فى التاسعة مساء اليوم الأحد، التى جرت فى 13 محافظة على مدار أمس واليوم، حيث بدأت أعمال الفرز داخل اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة.

وقال المستشار لاشين إبراهيم إن الهيئة الوطنية تابعت عن كثب عمليات التصويت منذ الصباح الباكر ولم ترصد أي مخالفات من شأنها التأثير على العملية الانتخابية، وتلقت مجموعة من الاستفسارات أغلبها تدور حول الاستعلام عن اللجان، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بالرد على كافة الاستفسارات.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية أن رؤساء اللجان الفرعية بدأوا الفرز في حضور أمناء اللجنة ومندوبي المرشحين والقوائم وممثلي الإعلام والمتابعين والمترجمين والزائرين المتواجدين.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية إلى أن الهيئة الوطنية هى الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان النتائج النهائية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب والمحدد لها يوم 15 نوفمبر الجارى، وأن ما يتم إعلانه باللجان الفرعية أو اللجان العامة هى مجرد حصر عددي لأصوات الناخبين.